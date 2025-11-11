  • 會員
AH股新聞

11/11/2025 17:33

《央行動態》人行：實施好適度寬鬆貨幣政策，保持社會融資條件相對寬鬆

　　中國人民銀行發布2025年第三季度中國貨幣政策執行報告。其中，報告提到，當前外部不穩定不確定性因素較多，國際經濟貿易秩序遇到嚴峻挑戰，世界經濟增長動能不足，主要經濟體經濟表現有所分化，中國經濟運行依然面臨不少風險挑戰，國內經濟回升向好基礎仍需加力鞏固。同時，中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，要保持戰略定力，增強必勝信心，推動事關中國式現代化全局的戰略任務取得重大突破。

*做好逆周期和跨周期調節，促進物價合理回升*

　　下階段，中國人民銀行將完善中央銀行制度，構建科學穩健的貨幣政策體系和覆蓋全面的宏觀審慎管理體系，暢通貨幣政策傳導機制。平衡好短期與長期、穩增長與防風險、內部均衡與外部均衡、支持實體經濟與保持銀行體系自身健康性的關係，強化宏觀政策取向一致性，做好逆周期和跨周期調節，提升宏觀經濟治理效能，持續穩增長、穩就業、穩預期。

　　實施好適度寬鬆的貨幣政策。綜合運用多種工具，保持社會融資條件相對寬鬆，同時繼續完善貨幣政策框架，強化貨幣政策的執行和傳導。保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配，持續營造適宜的貨幣金融環境。把促進物價合理回升作為把握貨幣政策的重要考量，推動物價保持在合理水平。

*完善利率調控框架，保持匯率彈性*

　　同時，進一步完善利率調控框架，強化人行政策利率引導，完善市場化利率形成傳導機制，發揮市場利率定價自律機制作用，加強利率政策執行和監督，降低銀行負債成本，推動社會綜合融資成本下降。發揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能，落實好各類結構性貨幣政策工具，扎實做好金融「五篇大文章」，加力支持科技創新、提振消費、小微企業、穩定外貿等重點方向。

　　堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，保持匯率彈性，強化預期引導，防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。探索拓展中央銀行宏觀審慎與金融穩定功能，維護金融市場穩定，堅決守住不發生系統性金融風險的底線。
《經濟通通訊社11日專訊》

