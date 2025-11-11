《Ａ股行情》滬指高開0.13%，政府將鼓勵民企參投基礎設施項目

滬深股市今早集體高開，滬綜指高開0.13%，報4023.88點，深成指高開0.36%，創業板指高開0.58%；有色金屬及存儲芯片盤初造好，旅遊股回吐。



為進一步激發民間投資活力、促進民間投資發展，國務院辦公廳日前印發《關於進一步促進民間投資發展的若干措施》，提出13項針對性政策舉措。中國政府將鼓勵民間資本參與基礎設施、重大技術攻關等項目，引導其參與鐵路、核電、低空經濟、商業航天等領域建設。《措施》具體包括清理不合理的服務業經營主體准入限制；堅決取消招標投標領域對民營企業單獨設置的不合理要求；積極支持更多符合條件的民間投資項目發行基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）等。



10月CPI、PPI數據勝預期，昨日大消費板塊表現活躍，食品飲料、酒店餐飲和旅遊等多個細分行業的股票大幅反彈，今早開盤略有回吐。近日財政部發布《2025年上半年中國財政政策執行情況報告》，將繼續實施好提振消費專項行動，對重點領域的個人消費貸款和相關行業經營主體貸款給予財政貼息，激發養老、托育等服務消費潛力。



另外，人民銀行今日進行4038億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場今日有1175億元逆回購到期，即今日淨投放2863億元。

《經濟通通訊社11日專訊》