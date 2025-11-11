《Ａ股行情》滬綜指半日升轉跌0.38%，超硬材料逆市走高

滬深股市早間高開低走，滬綜指半日收低0.38%，報4003.17點，深成指跌0.52%，創業板軟0.74%。兩市半日成交12564億元（人民幣．下同），較上個交易日減少1846億元或13%。



中美局勢放緩，稀土等重要原料恢復對美出口，超硬材料概念逆勢大漲，四方達(深:300179)、黃河旋風(滬:600172)漲停。商務部9日發布公告，公布調整實施商務部公告2024年第46號的決定：自即日起至2026年11月27日，商務部公告2024年第46號（《關於加強相關兩用物項對美國出口管制的公告》）第二款暫停實施。據了解，該公告內容為「原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口；對石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查」。



此外，房地產板塊也有異動，華僑城A(深:000069)升停。住建部主管的《中國房地產報》昨發文稱，當前住房消費領域依然存在一些阻礙市場正常運行、抑制合理住房需求的管理措施。一些核心城市過於嚴格且一刀切的限制性政策有望繼續優化，住房交易環節門檻和成本有望進一步降低，阻礙住房消費的隱性壁壘（如公積金跨區域使用限制）有望破除。



下跌方面，煤炭板塊走低，半日跌超2%；保險、AI應用方面亦走勢疲軟。個股漲多跌少，滬深兩市有2765隻個股收升，2220隻個股陷入調整。

《經濟通通訊社11日專訊》