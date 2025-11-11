《Ａ股行情》滬綜指午後跌0.48%，失守4000關

A股市場午後跌幅擴大，滬綜指跌0.48%，報3999.23點，失守4000大關，滬深300指數跌0.88%，深成指軟0.98%，創業板指更挫1.3%。上海B股亦跌0.19%，深圳B股跌0.28%。煤炭股、Sora概念跌幅較深。
《經濟通通訊社11日專訊》
11/11/2025 13:44
