關稅戰
AH股新聞

11/11/2025 15:07

《Ａ股行情》滬綜指收跌0.39%險守4000點，消費股再度走強

　　滬深股市今日走勢反覆，滬綜指四千關徘徊，全日收跌0.39%報4002.76點，險守4000點；深成指跌1.03%，創業板指收低1.4%。兩市全日成交額1.99萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減1809億元或8%。

　　星石投資首席策略投資官方磊稱，短期來看，國內進入業績、政策和宏觀事件空窗期，市場對今年年內經濟表現的預期相對穩定，預計本周後續中國宏觀數據公布對市場的影響不大。至於中郵證券發表報告稱，在10月底利好得到集中兌現後，11-12月將實際進入政策和業績的雙重真空期，同時考慮到本次牛市中居民存款搬家的動作不明顯，後續資金承接的能力或將偏弱，A股向上的空間受限；12月也需要警惕上市公司階段性集中減持可能帶來的壓力。

　　消費股今日再度逆市走強，食品飲料股領漲，歡樂家(深:300997)、三元股份(滬:600429)等多股升停。近日財政部發布《2025年上半年中國財政政策執行情況報告》，文件提出堅持擴大內需這個戰略基點，將多措並舉提振消費，繼續實施好提振消費專項行動，對重點領域的個人消費貸款和相關行業經營主體貸款給予財政貼息，激發養老、托育等服務消費潛力。

　　下跌方面，通信設備板塊跌幅居前，指數全日收挫3.2%；算力硬件概念股下挫，天孚通信(深:300394大跌8%；芯片半導體方向亦陷入調整，寒武紀(滬:688256)跌4.4%。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004652.17-0.91　
上證指數4002.76-0.398583.62
深證成指13289.00-1.0311352.20
創業板指3134.32-1.40　
科創501387.53-1.42　
B股指數257.72-0.091.33
深證B指1319.73-0.120.47

《經濟通通訊社11日專訊》

09/11/2025 10:55

