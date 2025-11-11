《Ａ股焦點》工業富聯、立訊精密齊挫，據報iPhone Air銷量差，富士康拆生產線

蘋果iPhone Air銷量遠低於預期，已決定推遲發布iPhone Air 2。據報富士康已拆除絕大部分iPhone Air生產線，並預計在本月底前全面停產；另一供應商立訊精密(深:002475)更已在10月底停止生產。
受此消息影響，工業富聯(滬:601138)半日收挫3.5%，立訊精密亦挫2.35%。
《經濟通通訊社11日專訊》
11/11/2025 11:37
《經濟通通訊社11日專訊》
