德國車企確認收到安世中國恢復供應後首批芯片

中國近日恢復部分安世半導體芯片出口，據《路透》報道，德國大陸集團(Continental AG)子公司、汽車供應商歐摩威(Aumovio)高管7日表示，他們已收到首批來自中國的安世芯片。這是首家確認獲得中國半導體出口管制豁免批准的供應商，該公司客戶包括大眾、斯特蘭蒂斯和寶馬。



歐摩威CEO希爾謝伊特在公司第三季度財報會議上表示，「我們已再次從中國獲得出口（芯片）」，至於此前為預防起見而準備的休假停產措施，「我們認為（現在）這很可能是不必要的了」。



*大眾汽車中國區負責人讚中國商務部反應迅速*



德國《商報》亦引述大眾汽車中國區負責人貝瑞德透露，汽車行業已收到首批芯片，稱「在與美國達成協議後，中國商務部反應迅速，宣布將授予短期特別許可」，但他補充稱，這一機制能否持續運轉，取決於美國與中國之間的關係。



*日本車企本田表示收到中方發貨通知*



另外，本田執行副總裁海原矩也表示，目前已收到中國方面開始發貨的通知，「展望未來，目前還很難做出明確判斷」。他並指，本田正努力恢復受影響工廠的生產。本田上月底暫停了墨西哥一家工廠的生產，並調整了美國和加拿大工廠的運營。

《經濟通通訊社11日專訊》