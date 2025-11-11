【關稅戰】李成鋼晤因美納高管，因美納基因測序儀輸華禁令剛獲解除

中國商務部網站發文稱，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼昨(10日)在北京會見美國科恩集團高級顧問艾倫及因美納公司首席執行官泰森。雙方就中美經貿關係、因美納公司在華發展等進行了交流。中國商務部剛在上周三宣布調整不可靠實體清單措施，廢止對因美納公司向中國出口基因測序儀的禁令。



據商務部文章，李成鋼在今次會見中表示，兩國經貿關係有不確定性，但中方始終是提供確定性的一方，致力於為經貿合作創造穩定環境，也將堅定捍衛自身權益。中國願與美方一道，繼續加強交流對話，共同維護好、落實好經貿磋商成果；希望美工商界繼續發揮建設性作用，支持兩國經貿關係穩定健康可持續發展。



*因美納CEO：願繼續加大在華投入，做好合規經營*



文章又指，艾倫、泰森表示，美國企業對2026年的中美經貿關係充滿信心，期待兩國經貿合作盡快回到正常軌道。因美納公司深耕中國市場20年，致力於長期在華發展，未來願繼續加大在華投入，做好合規經營。



今年2月，美國對中國輸美商品加徵10%關稅生效後，中國密集推出一系列反制措施，當中包括2月4日將因美納公司列入不可靠實體清單。隨著中美貿易緊張局勢升溫，中國於3月4日進一步禁止因美納公司向中國出口基因測序儀。

《經濟通通訊社11日專訊》