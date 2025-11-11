  • 會員
AH股新聞

11/11/2025 14:14

騰訊27周年爆「秘聞」：初代辦公室天花板有Disco燈球，馬化騰曾做客服，員工最愛樓下燒鵝快餐

　　今日是騰訊(00700)成立27周年，騰訊在官方社交平台發布《騰訊，請回答1998》的文章，回顧騰訊創立以來的點滴，並公開了騰訊首間辦公室的照片。另外騰訊還發布了《騰訊27歲，生日快樂！》一文，坐實了公司幾項有趣的傳聞。

　　騰訊於1998年11月11日由馬化騰、張志東、許晨曄、陳一丹、曾李青共同創立，1999年推出即時通訊軟件OICQ（後更名QQ）奠定用戶基礎，2004年在香港上市強化資本實力。

*騰訊從華強北賽格科技園一個辦公室起步*

　　騰訊1998年的起點，藏於深圳市福田區華強北的賽格科技園二棟東B402室。之後騰訊一路向西，來到南山區的科興科學園D1、海天二路的騰訊濱海大廈，又前往位於寶安區大鏟灣的騰訊總部園區。

　　文章表示，當初「服務器太貴了，工程師徐鋼武自己動手組裝了一台」、「那個狂奔年代，Pony（馬化騰）也需要在這兒當客服解決用戶反饋」。文章還配有一張「深井福田區華香鵝快餐店」門面的照片，稱「樓下的華香鵝，是賽格時代騰訊人的美好快餐回憶」。

　　騰訊還有一些令人意想不到的「特色」。文章引述工號000038的騰訊25年資深員工透露，1998年，騰訊辦公室的天花板有顆Disco燈球，她當時面試時看到這的第一個反應是：「這怕不是個皮包公司（空殼公司）吧。」她還證實OICQ早期時馬化騰曾做過客服，「他自己親口說的」。

*QQ「滴滴滴」提示音由馬化騰親自錄製*

　　此前曾有傳聞指，QQ在消息通知時發出的「滴滴滴」提示音，是馬化騰親自錄製。騰訊這次發布的文章證實「這不假」，稱「1999年，QQ那是還叫OICQ，大家想找個消息提示音。有人提議敲門聲，還有口哨聲。最後Pony（馬化騰）說，大家最熟悉的是尋呼機（call機）的呼叫聲，於是他用自己的尋呼機錄下了滴滴聲，這成為了最經典的『騰訊音』」。

　　另外，有傳聞指「QQ群」這一功能的誕生是為了「員工約飯」，文章確認：「這是真的！」

*同事為了約食lunch，開發出「QQ群」功能*

　　文章稱，「QQ群這個功能最初是為了解決『今天中午吃甚麼』這個歷史性難題而誕生的。以前午飯前，大家習慣用郵件討論去哪吃，但一來一回太慢，意見七嘴八舌。當時一位產品經理實在受不了了，就提出：『能不能在QQ上加一個固定的名單讓名單裏的人都能實時聊天？』這個為了『約飯』而生的點子，成了後來的QQ群」。

*騰訊Logo差點不是企鵝？*

　　還有傳聞稱，騰訊的Logo差點是個鴿子。對此，騰訊放出其在1999年上線的「OICQ中文網絡傳呼機」的Logo，可見當時也是一隻「企鵝」。不過，其文字解釋稱，最早的Logo其實是尋呼機，後來大家想設計個更有趣的，設計師畫出了鴿子、企鵝等幾種小動物。內部討論時，Pony提議「用原來的」，但大家傾向於企鵝。一番爭執後最終選擇：讓用戶定。最終，用戶選擇了企鵝，「我們選擇了聽勸」。

　　目前，內部稱為「企鵝島」的騰訊總部園區已建成一部分。這座面積81公頃的半島耗資319億元人民幣興建，今年8月按規劃建成30%，建成區域將自今年10月起進入試運營階段，當中包括企鵝公寓等配套設施。整體項目預計2026年完工。
《經濟通通訊社11日專訊》

