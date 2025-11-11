  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

11/11/2025 13:15

【ＦＯＣＵＳ】8人倒戈破41天僵局，中期選舉「暗雷」倒數

　　【FOCUS】拜「八人幫」倒戈所賜，終結史上最長「華府停擺」鬧劇終現曙光。繼參議院當地時間周一（10日）晚通過「持續撥款與延期法案」後，眾議院料最快周三（12日）批准該法案。從捉襟見肘的聯邦僱員，到籌備感恩節旺季生意的旅遊業界，再到價格反彈的金、銀、油、比特幣，齊鬆一口氣，但問題本質上治標未治本。

*60：40過關，顯侵侵謀略奏效*

　　剛剛在新澤西、弗吉尼亞州長選舉中揚眉吐氣的民主黨，最新發現，共和黨的影響力在華盛頓仍然根深葉茂。

　　如同特朗普第一任期時，為反對其美墨邊境墻計劃，民主黨不惜讓政府停擺35天，最終「得個橘」；今次為確保延長即將到期的（奧巴馬醫保）補貼，再次以「停擺」為要脅，並死撐41天打破紀錄，仍眼睜睜撥款法案以60：40在參議院過關。

　　7名民主黨議員及1名獨立議員倒戈支持政府重開，固然是顧全大局，但背後更是特朗普威脅大量解僱聯邦僱員、凍結食品援助計劃撥款，聯邦航空管理局（FAA）指示削減航班數逐級遞增，感恩節假期臨近恐重創旅行需求和消費……種種效應持續發酵。

*眾議院易主或重演，減息非吉兆*

　　不過，即使稍後眾議院順利通過臨時撥款法案，相關資金亦僅維持聯邦政府運作至明年1月30日，換言之，停擺鬧劇屆時或再上演。此外，民主黨心心念念的延長年底到期的保險補貼，仍然懸而未決，最終能否進行單獨投票，眾議院議長約翰遜就大賣關子稱，「既沒有承諾，也沒有不承諾」。

　　該補貼的延長事關多達2430萬依賴此來購買醫療保險的美國人，早在2017年，共和黨即試圖直接廢除此法案，最終付出的代價是，民主黨於2018年中期選舉重奪眾議院控制權。而從特朗普周日（9日）出席美式足球球賽現場，遭遇現場觀眾噓聲四起，以及民調支持率直線下滑看，歷史恐於明年中期選舉重演。

　　隨著財政部TGA帳戶的近9500億美元現金有望因政府重開「解禁」，加上聯儲12月仍大概率減息以應對就業市場（美企10月裁員人數按年增175%）、經濟惡化（停擺損失恐達6150億美元）風險，金、銀、油、比特幣齊錄上漲。

　　然而，過往美國至少6次開啟減息周期，隨之而來無一不是經濟衰退，當美國人的信用卡逾期比例錄2011年以來最高，今次會否有例外？

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰11/11/2025 13:42  《Ａ股異動》馬鋼股份Ａ一度漲停，現報４﹒４元人幣

其他
More

11/11/2025 14:00  《Ａ股焦點》上緯新材揚超１８％，將聯合智元開展機器人業務

11/11/2025 13:52  《中加關係》王毅與加拿大外長阿南德通電話：加快恢復各領域合作

11/11/2025 13:44  《Ａ股行情》滬綜指午後跌０﹒４８％，失守４０００關

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

美「卡脖」反成助力，中國認清產業方向

07/11/2025 15:47

大國博弈

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區