11/11/2025 18:05

《中國監管》財政部發布會計新規：不得以虛假經濟業務事項等進行會計核算

　　財政部近日印發《關於進一步壓實會計工作責任　加強會計法律法規和國家統一的會計制度貫徹實施的意見》，總體要求為貫徹落實黨中央、國務院關於嚴肅財經紀律、打擊財務造假的決策部署，緊緊圍繞保證會計資料真實完整、提高會計信息質量這一目標，以明確法定責任、引導歸位盡責、嚴肅追責問責為主線，以貫徹落實會計法律法規和國家統一的會計制度為重點，增強相關主體的法律意識、規則意識、責任意識，合理區分單位會計責任、會計師事務所審計責任、利益相關方責任，落實財會監督責任，構建主體明確、要求清晰、各方協同、運行高效的會計工作責任體系，營造依法合規的會計工作環境。

　　《意見》其中提出，單位不得以虛假的經濟業務事項或者資料進行會計核算，不得偽造、變造會計憑證、會計帳簿及其他會計資料，不得編製和對外提供虛假的或者隱瞞重要事實的財務會計報告，不得隱匿或故意銷毀依法應當保存的會計資料，不得配合其他單位實施財務造假，不得違反國家統一的會計制度，不得要求所聘用開展財務會計報告審計工作的會計師事務所代為編製財務會計報告，不得要求所聘用開展內部控制審計工作的會計師事務所代為編製內部控制自我評價報告。
《經濟通通訊社11日專訊》

