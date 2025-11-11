  • 會員
11/11/2025 17:44

【ＡＩ】高盛調研顯示A股機器人產業鏈企業有「訂單荒」，分析指產業發展需前瞻布局

　　據《第一財經》報道，高盛近日發布一份針對中國人形機器人供應鏈的實地調研報告，內容顯示其於11月3日至6日調研了九家中國機器人產業鏈企業，包括三花智控(深:002050)、拓普集團(滬:601689)、雙環傳動(深:002472)等市場熱門公司，當中沒有一家證實獲得確定性大額訂單，也未能提供清晰的量產時間表。然而，這些公司都正積極規劃中國及海外產能，年化產能規劃介乎約10萬至100萬台機器人當量，惟高盛對2035年全球機器人出貨量的預測為138萬台。這一對比凸顯供應鏈企業對行業增長前景樂觀，也引發市場「產能過剩」的擔憂。

*拓普集團：按客戶要求去準備產能*

　　報道稱，記者今日以投資人身份致電多家上述被調研的上市公司。其中拓普集團相關負責人明確表示，「公司現在沒有在手訂單。我們的產能規劃規模，是根據大客戶給的產能指引來安排」。該負責人指出，客戶需要供應商備足產能應對未來需求，作為供應商，只能按照客戶要求去準備，否則會面臨訂單落地無法交付的情況，「至於未來訂單是低於產能還是超出產能，目前誰都不知道」。

　　報道並引述某電新行業分析師指，不宜對「產能過剩」過早下結論。「全球範圍內，人形機器人的具體應用場景和技術路徑都在摸索發展階段，我們認為不要因為短期的訂單真空而輕易否定人形機器人的中長期產業趨勢，當前的『訂單荒』更應被理解為產業發展初期，新興產業發展初期必然存在試錯的成本和時間」。該分析師認為，供應鏈企業基於對未來的預判進行前瞻性產能布局，是應對潛在需求爆發的必要準備，未來的需求體量和技術演變仍有很大變數，在訂單到來之前，對「產能過剩」的擔憂下定論為時尚早。

　　高盛也表示，大多數公司打算在接獲實際訂單後逐步擴大規模，因此當前規劃未必意味著供應過剩風險迫近。該機構仍對人形機器人技術的長期趨勢持積極看法，但需要監控關鍵機器人產品的性能和具體的終端應用，以評估技術拐點是否即將到來。
《經濟通通訊社11日專訊》

