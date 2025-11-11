麗珠醫藥(01513)建議選舉標新創始總經理王智瑤任獨董

麗珠醫藥(01513)(深:000513)公布，建議選舉王智瑤為第11屆董事會獨立非執行董事，以填補因獨立非執行董事田秋生及黃錦華的董事任期滿六年而將離任所引致的空缺。有關建議須股東批准。



該集團指，王智瑤曾任標新創始總經理及首席運營官，香港聞道達諮詢管理合伙人，現於香港大學攻讀生物醫學博士學位。

《經濟通通訊社11日專訊》