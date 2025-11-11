中國交通建設(01800)擬派中期股息不低於12.9港仙

中國交通建設(01800)(滬:601800)公布，擬派中期股息每股不低於11.756分（相等於不低於12.903港仙），待確定總股本測算基準後，將適時另行披露，預期將向於12月8日名列股東名冊的H股股東派付現金紅利。



該集團指，合計擬派發現金紅利約為19.14億元人民幣，約佔截至6月30日止中期可分派淨利潤的20%。

《經濟通通訊社11日專訊》