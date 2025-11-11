廣汽集團(02238)旗下廣汽本田近12億人幣收購東風本田發動機50%股權

廣汽集團(02238)(滬:601238)公布，持有50%股權的重大共同控制實體廣汽本田與東風汽車集團(00489)訂立產權交易合同，東風汽車集團出售東風本田發動機50%股權予廣汽本田，代價11.7億元人民幣。



此外，該集團指，於昨日訂立增資協議，廣汽本田註冊資本將擴大至約8.6億美元。該集團和本田各自於廣汽本田股權為增資合計認繳3.26億美元（約25.4億港元）。

