《滬／深股通》陽光電源為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|工業富聯
|(601138)
|1842.33
|特變電工
|(600089)
|1512.78
|貴州茅台
|(600519)
|1511.71
|中國鋁業
|(601600)
|1479.35
|寒武紀
|(688256)
|1372.73
|紫金礦業
|(601899)
|1266.50
|隆基綠能
|(601012)
|1223.75
|中微公司
|(688012)
|1197.45
|藥明康德
|(603259)
|1166.92
|萬華化學
|(600309)
|891.65
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|陽光電源
|(300274)
|3337.85
|中際旭創
|(300308)
|2999.69
|勝宏科技
|(300476)
|2601.25
|立訊精密
|(002475)
|1885.10
|寧德時代
|(300750)
|1872.97
|天孚通信
|(300394)
|1754.90
|新易盛
|(300502)
|1693.99
|濰柴動力
|(000338)
|1273.32
|多氟多
|(002407)
|1180.06
|北方華創
|(002371)
|1179.16
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社11日專訊》
