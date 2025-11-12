《駐京專電》商務部：在大力提振消費等方面出台更多細化措施

商務部舉辦學習貫徹黨的二十屆四中全會精神宣講報告會，商務部部長王文濤作宣講報告。會議指出，要立足商務工作「三個重要」定位，在大力提振消費、穩步擴大制度型開放、積極擴大自主開放、推動貿易創新發展、拓展雙向投資合作空間、高質量共建「一帶一路」等方面出台更多細化措施，高質量編制商務領域系列專項規劃。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》