《十五五》張又俠：高質量推進國防和軍隊現代化，提高捍衛國家主權能力

中央軍委副主席張又俠在《人民日報》撰文，題為《高質量推進國防和軍隊現代化（學習貫徹黨的二十屆四中全會精神）》，文章稱，要突出推動高質量發展這個主題，編制好、實施好軍隊建設「十五五」規劃，堅定不移走好中國特色強軍之路，提高捍衛國家主權、安全、發展利益戰略能力。



*研製建造更多制強勝強的「殺手鑭」武器裝備*



文章指出，加快先進戰鬥力建設。當務之急是統籌網絡信息體系建設運用，加快無人智能作戰力量及反制能力建設，在新質戰鬥力增長極上務求實現實質突破。加快先進武器裝備發展，實施國防發展重大工程，加緊國防科技創新和先進技術轉化，研製建造更多制強勝強的「殺手鑭」武器裝備。扎實推進實戰化軍事訓練，全面推開基礎訓練、合成訓練、聯合訓練新模式，結合鬥爭塑勢、聯演聯訓和多樣化軍事運用，大力開展現代化練兵，全面提高打贏能力。



建設先進國防科技工業體系，優化國防科技工業布局，推進軍民標準通用化，增強產業鏈供應鏈韌性。加快國防動員能力建設，加強國防戰略預制，加強後備力量建設，加強現代邊海空防建設，推進黨政軍警民合力強邊固防，不斷厚實國家戰爭潛力。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》