《駐京專電》習近平晤西班牙國王：保持高層交往，加強戰略引領

國家主席習近平今日在北京人民大會堂會見來華進行國事訪問的西班牙國王費利佩六世。習近平強調，中方願同西班牙一道，攜手打造更有戰略定力、更富發展活力、更具國際影響力的全面戰略夥伴關係。雙方要進一步堅定相互支持，保持高層交往勢頭，加強戰略引領，確保兩國關係始終走在正確道路上。



習近平表示，進一步推進務實合作，中方願進口更多西班牙優質產品，挖掘新能源、數字經濟、人工智能等新興領域合作潛力，擴大相互投資，打造更多標誌性項目。雙方還可以優勢互補，共同開拓拉美等第三方市場。要進一步促進民心相通，加強文化教育領域交流，相互支持辦好各自在對方國家的文化和語言機構。中方將繼續延長實施對西免簽政策，便利人員往來，讓兩國民眾愈走愈親。



習近平指出，中方願同西班牙一道，支持聯合國在國際事務中發揮核心作用，維護自由貿易規則和國際經貿秩序，構建更加公正合理的全球治理體系，推動構建人類命運共同體。



費利佩六世表示，願同中方推動兩國全面戰略夥伴關係不斷向前發展，為兩國人民帶來更多福祉，為世界和平穩定作出更大貢獻。中國企業投資有力促進了西班牙經濟發展和綠色轉型。西方願同中方保持密切交往，把握中方實施「十五五」規劃帶來的機遇，加強經貿、工業、科技、綠色能源等領域合作，願同中方共同應對國際形勢中的不確定性，維護國際貿易秩序，促進全球經濟穩定發展。

