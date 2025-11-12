  • 會員
12/11/2025 17:00

中國銀河(06881)完成發行40億人幣短期融資券，票息1.66%

　　中國銀河(06881)(滬:601881)公布，已於今日完成2025年度第二十六期短期融資券發行。本期融資券的發行規模為40億元人民幣，面值及發行價均為每單位100元人民幣。本期融資券的期限為215天，最終票面利率為1.66%。

　　公告指，本期融資券發行所募集的資金將用於補充公司流動資金。
《經濟通通訊社12日專訊》

