  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

12/11/2025 08:22

《神州數據》中國主要經濟數據一覽

　　2025年1-10月及2024年主要數據一覽:　　　　　　　

  同比變動(%)金額(億元人民幣)
國內生產總值2025年第三季+4.8354500
 2025年第二季+5.2341778
 2025年第一季+5.4318758
    
 2024年全年+5.01349084
 2024年第四季+5.4373726
 2024年第三季+4.6341758
 2024年第二季+4.7328838
 2024年第一季+5.3304762
    
 統計局覆核數值：  
 2023年全年+5.41294272
 2022年全年+3.01234029
    
居民消費價格指數2025年10月＋0.2 
(CPI)1-10月-0.1 
工業生產者出廠價格2025年10月-2.1 
(PPI)1-10月-2.7 
社會消費品零售總額9月+3.041971
城鎮固定資產投資1-9月-0.5371535
工業增加值9月+6.5 
貨幣供應　M22025年9月底+8.4 
人民幣新增貸款2025年9月 1.29萬
 1-9月 14.75萬
外匯儲備2025年10月底 33433億美元
出口2025年10月-1.13053.5億美元
進口2025年10月+1.02152.8億美元
外貿2025年首10月順差9648.2億美元
FDI1-9月-10.45737.5
製造業採購經理指數2025年10月49.0按月降0.8個百分點

【你點睇？】官小批准學生用簡體字應考惹爭議，前特首梁振英指繁體字是香港特色。你是否認同梁的說法？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

美「卡脖」反成助力，中國認清產業方向

07/11/2025 15:47

大國博弈

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區