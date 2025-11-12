《神州頭條》報章頭版摘要：人行提出運用多種工具，保持社融寬鬆

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



人行報告提出綜合運用多種工具，保持社融相對寬鬆

人民銀行11月11日發布的2025年第三季度中國貨幣政策執行報告提出，實施好適度寬鬆的貨幣政策。綜合運用多種工具，保持社會融資條件相對寬鬆，同時繼續完善貨幣政策框架，強化貨幣政策的執行和傳導。深入推進利率市場化改革，暢通貨幣政策傳導渠道。



錨定高水平，資本市場開放舉措將更有力度

當前，外資配置中國資產意願增強。證監會最新數據顯示，截至9月底，合格境外投資者(QFII)數量已達913家，今年以來新增53家。從近期相關部門透露的政策訊號看，錨定高水平，資本市場開放舉措將更有力度。聚焦提升跨境投資便利化水平，深化內地與香港資本市場互聯互通等，多項開放舉措有望加快推出。



以「獲得感」為坐標，公募基金加快系統性變革

展望「十五五」，公募基金機構認為，在社會經濟持續健康發展、居民財富穩步積累的大背景下，居民存款長期流入資本市場的趨勢不改，居民財富管理需求正迎來深層次、全方位的新變化。公募基金作為普惠金融代表、專業資產管理機構，大有可為。





《上海證券報》



人行報告：實施好適度寬鬆貨幣政策，保持社會融資條件相對寬鬆

根據經濟金融形勢的變化，做好逆周期和跨周期調節，持續營造適宜的貨幣金融環境；綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性充裕；引導銀行穩固信貸支持力度，保持金融總量合理增長，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長和價格總水平預期目標相匹配。



發改委：抓緊推動新資產類型REITs項目實現首單上市

促進民間投資發展的若干創新措施正加快落地。發改委固定資產投資司副司長關鵬表示，將加強與中國證監會的協同配合，積極推動基礎設施REITs市場擴圍擴容，並抓緊推動新資產類型項目實現首單上市。



「生力軍」持續擴大，上市公司中期分紅漸成風尚

上市公司中期分紅積極性持續提升。Wind數據顯示，截至11月11日，今年已有1083家公司宣布中期分紅（含季報、半年報分紅、特殊分紅），分紅金額合計7661.69億元，已超去年中期分紅金額。其中，超300家公司首次進行中期分紅。





《證券時報》



人行發布《2025年第三季度中國貨幣政策執行報告》

人民銀行11月11日發布《2025年第三季度中國貨幣政策執行報告》，指出實現全年預期目標有基礎有支撐。對於下一階段貨幣政策，《報告》提出，人行將實施好適度寬鬆的貨幣政策，保持社會融資條件相對寬鬆。強化金融支持提振和擴大消費作用，擴大消費領域金融供給，研究實施支持個人修復信用的政策措施。



10月新能源汽車銷量首超新車總銷量一半

中國汽車工業協會11月11日發布數據顯示，2025年10月份，我國新能源汽車產銷同比保持快速增長，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的51.6%，佔有率首次過半。具體來看，今年1至10月份，我國汽車產銷量分別完成2769.2萬輛和2768.7萬輛，同比增長均超過10%。其中，新能源汽車產銷量分別完成1301.5萬輛和1294.3萬輛，同比分別增長33.1%和32.7%。10月份新能源汽車月度新車銷量，首次超過了汽車新車總銷量的50%，達到51.6%。



發改委：支持民企建設重大中試平台，構建開放共享生態體系

國務院辦公廳日前印發《關於進一步促進民間投資發展的若干措施》，發改委固定資產投資司副司長關鵬表示，《若干措施》從擴大准入、打通堵點、強化保障三個方面入手，特別將「擴大民間投資准入」置於首要位置，並針對鐵路、核電、低空經濟、商業航天等長期受關注的領域明確開放路徑，對具備條件的項目，民間資本持股比例可在10%以上。