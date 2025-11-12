《神州經脈》國際投資者大會開幕，銀行谷新增貸求客戶借錢，滬指兩連跌

滬綜指今天（12日）4000關爭持，收市微跌0.07%，連跌兩日，收報4000.14點，4000點失而復得，深成指跌0.36%，創業板指跌0.39%；滬深兩市全天成交額1.94萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減485億元或2.4%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1172，較上個交易日4時30分收盤價升32點子，創10月31日以來近兩周新高。今日人民幣兌一美元中間價報7.0833，較上個交易日升33點子，止兩連跌，創2024年10月15日以來近13個月新高，較市場預測偏強約310點。



*今日新聞精選*



1. 據《彭博》報道，內地部分銀行正以一種「快借快還」的手法去達成新增貸款任務指標，甚至向客戶承諾利息由銀行承擔。在浙江經營生產汽車零部件公司的Jerry Hu上月接到某大行信貸經理的請求--申請貸款500萬元，下月還款，利息支出由銀行負責，「他們的經理一直給我打電話……我其實並不需要借錢，但還是同意幫忙」。個人客戶也收到類似申請消費貸款的請求。報道指出，與近20位內地銀行人士的訪談顯示，銀行面臨前所未有的完成監管考核指標壓力，均被要求新增貸款不得低於去年水平。



2. 據《路透》報道，中糧集團(COFCO)油籽部門近日表示，該公司已簽署協議採購巴西黃大豆、大豆油、棕櫚油等農產品，總採購量接近2000萬噸，價值超過100億美元。中糧油脂(COFCO Oils & Oilseeds)發表聲明稱，上周在上海舉行進博會上與包括ADM、邦吉、嘉吉和路易達孚等國際糧商簽署了協議。聲明中沒提及美國農產品。



3. 全球最大規模加密貨幣洗錢案、中國天津藍天格銳特大非法集資案主犯錢志敏的判決出爐。當地時間11日下午3時，英國倫敦南華克刑事法庭以持有犯罪財產（加密貨幣）、轉移犯罪財產（加密貨幣）兩項罪名，判處錢志敏11年8個月監禁。法官指，由於錢志敏在案件9月29日開庭時認罪，因此將13年的總刑期減至11年8個月。在英國，洗錢犯罪最高可判處14年監禁。



4. 一年一度的上海證券交易所國際投資者大會今日正式啟幕。上交所理事長邱勇致辭表示，上交所將通過優化發行上市、再融資、併購重組等關鍵制度，引導資本投向前沿技術、先進製造和未來產業，推動科技創新和產業創新深度融合。中證監副主席李明表示，將提升資本市場內在穩定性，堅決防止市場大起大落、急漲急跌。



5. 中國光伏行業協會官微今日發布聲明稱，網絡流傳的小道消息均為不實信息，望請各位注意甄別，慎重決策。今日盤中，突然有消息在互聯網上傳播：晶澳科技某位高管在參加光伏月度例會時稱「（收儲）平台黃了。」隨後晶澳科技對媒體表示，公司真誠期待並支持收儲平台能夠順利建立並發揮作用。同時，平台的具體落地實施過程中，仍需各方協同，共同克服一系列現實挑戰，推動行業健康發展。



6. 2025世界動力電池大會今日在四川宜賓開幕。工信部副部長辛國斌在開幕式上表示，目前已有50餘家中國企業在海外實現本地化生產供應。針對下一步動力電池產業發展，工信部將明確發展目標和重點任務，為產業發展提供指引；擴大應用場景，支持換電模式轉型和車網互動試點；完善動力電池綜合利用暫行辦法，研究建立動力電池碳管理政策體系；堅持開放功能，加快規則補貼標準協同。



7. 據《路透》引述知情人士報道，美國通用汽車已指示數千家供應商清除其供應鏈中來自中國的零部件，反映出汽車製造商對於地緣政治對營運造成的干擾感到擔憂。消息人士稱，GM高層一直告訴供應商，他們應該尋找中國以外的原材料和零部件來源，最終目標是將供應鏈完全遷出中國。部分消息人士稱，GM已為部分供應商設定最後期限，要求在2027年前終止與中國的採購關係。



8. 夸克今日宣布，其AI眼鏡發布會正式定檔11月27日。官方數據顯示，目前已經開啟預售的夸克AI眼鏡S1在「雙11」預售期間，位列天貓智能眼鏡品牌、智能眼鏡店鋪、XR品類榜銷量第一。作為阿里巴巴首款自研旗艦級雙顯AI眼鏡，夸克AI眼鏡S1融合阿里巴巴Qwen閉源大模型與夸克的AI能力，與支付寶、高德、淘寶等核心生態應用深度適配，已覆蓋支付、導航等高頻應用場景。