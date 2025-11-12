《鍾之日記》恒指三連升，輕觸兩萬七

11月12日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



隔晚美股走勢各異，道指創歷史新高，納指下跌收場。港股今早開市靠穩，其後站上兩萬七關。科技股、金融股普遍造好，恒指高見27016後回順，惜未能守穩兩萬七。恒指全日收報26922，升226點或0.8%，連升三日，主板成交近2364億元。



至於滬綜指今日走勢偏軟、始終4000關爭持，收市微跌0.07%，連跌兩日，收報4000.14點；深成指跌0.36%，創業板指亦跌0.39%。滬深兩市全天成交額1.94萬億元人民幣，較上個交易日減2.4%。據報，內地部分銀行以「快借快還」手法去達成新增貸款任務指標，甚至向客戶承諾利息由銀行承擔，A場銀行股逆勢收升，農行(滬:601288)A股創歷史新高，收漲3.5%。



*行業收儲反內捲有變數？光伏股齊挫*



光伏股上周炒作硅料行業整合淘汰過剩產能，股價高升。協鑫集團董事長朱共山表示，17家光伏龍頭企業已基本簽字同意，聯合體（收儲平台）預計於今年內完成搭建。惟今日有網傳消息指，晶澳科技(深:002459)某高管在參加光伏月度例會時稱「（收儲）平台黃了。」



消息引發光伏股齊挫，協鑫科技(03800)今日跌逾7%，新特能源(01799)跌6%，信義光能(00968)收低4.8%，信義能源(03868)跌2.9%，協鑫新能源(00451)挫約4%。



晶澳科技隨後回應媒體表示，公司真誠期待並支持收儲平台能夠順利建立並發揮作用。同時，平台的具體落地實施過程中，仍需各方協同，共同克服一系列現實挑戰，推動行業健康發展。公司始終堅定看好並充分相信，光伏行業反內捲的相關政策必將落地實施，並將積極支持和配合各項工作。



中國光伏行業協會官微今日發布聲明稱，網絡流傳的小道消息均為不實信息。協會堅定維護國家利益，行業利益，妄圖通過造謠抹黑、惡意做空光伏行業牟取利益的惡劣行為，我們將與之鬥爭到底。協會始終堅信，在中央堅定指導支持下，行業，企業積極協調配合下，相關工作一定會成功。當下，協會和行業內各企業正一道努力，相關工作正在穩步推進。



*蔚來挫6.6%失守50天線，李斌卸任蔚來電池董事長*



蔚來(09866)今日股價下挫6.6%，報51.25元，跌穿50天線（54.14元）。近日蔚來旗下蔚來電池出現重要人事變動，蔚來創始人、董事長兼CEO李斌的職務由董事長變更為董事，另外曾澍湘卸任法定代表人、董事兼總經理，由何旭接任。蔚來電池為蔚來體系內負責電池技術研發的核心實體，電池是電動車成本佔比最高的核心組件，電池自研能力直接關係到蔚來的成本控制與供應鏈安全。



歷年財報顯示，蔚來累計虧損已超過千億元人民幣，成為中國造車新勢力中虧損最為嚴重的企業之一。今年上半年，蔚來的虧損擴大至120億人民幣，早前李斌在內部會議上已明言必須在第四季度實現盈利，甚至提到「如果公司不盈利，不能持續健康經營，那我作為CEO是不稱職的。」



在近期的蔚來用戶活動現場，李斌回應四季度盈利問題時稱，由於四季度沒有新車發布計劃，也沒有NIO Day這類大型活動，大部分需要投入資金的事項已在第三季度完成，從成本控制和業務節奏的角度來看，四季度實現盈利存在一定機會。他指出，2024年蔚來全年銷量約為22萬輛，以此計算，蔚來2025年銷量目標約為44萬輛，並計劃在今年逐步推進老產品的更新換代。



德銀在研報中指出，蔚來10月的銷量同比增長93%、環比增長16%至40397輛，創歷史新高。公司管理層預計第三季度汽車毛利率將由10.3%提升至13%至14%，主要受惠於銷量快速增長帶來的營運槓桿效應。該行給予蔚來「買入」評級，目標價82元。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。