《中國要聞》內地部分品牌金飾克價破1310元，有銀行黃金積存購買門檻漲五成

黃金市場熱度持續攀升，內地品牌金飾價格今日迎來新一輪大幅上漲，多數品牌克價已突破1300元(人民幣．下同)關口，部分頭部品牌報價更是超過1310元/克，創下單品價格新高。



據《21世紀經濟報道》實時查詢數據顯示，周大福金飾價格定格在1313元/克，較前一日上調5元/克；六福珠寶同步跟進，金飾價格漲至1311元/克，較前一日上漲1元/克；周生生報價1309元/克，較前一日微漲1元/克；老廟黃金則以1310元/克持平前一日價格，同樣站在1300元/克以上區間。



*多家銀行上調黃金積存類業務的購買門檻*



在金價持續走高的背景下，銀行端黃金投資業務也迎來調整。近日，多家銀行密集發布公告，對黃金積存類業務的購買門檻進行上調，其中中信銀行將積存金最低定投門檻從1000元提升至1500元，升幅達50%，調整幅度尤為顯著。



具體來看，中信銀行於11月11日正式公告，明確自2025年11月15日起，該行積存金定期積存計劃的定時定額最低定投金額，將由原來的1000元調整為1500元。

《經濟通通訊社12日專訊》