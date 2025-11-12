  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

12/11/2025 17:58

《中國要聞》內地部分品牌金飾克價破1310元，有銀行黃金積存購買門檻漲五成

　　黃金市場熱度持續攀升，內地品牌金飾價格今日迎來新一輪大幅上漲，多數品牌克價已突破1300元(人民幣．下同)關口，部分頭部品牌報價更是超過1310元/克，創下單品價格新高。

　　據《21世紀經濟報道》實時查詢數據顯示，周大福金飾價格定格在1313元/克，較前一日上調5元/克；六福珠寶同步跟進，金飾價格漲至1311元/克，較前一日上漲1元/克；周生生報價1309元/克，較前一日微漲1元/克；老廟黃金則以1310元/克持平前一日價格，同樣站在1300元/克以上區間。

*多家銀行上調黃金積存類業務的購買門檻*

　　在金價持續走高的背景下，銀行端黃金投資業務也迎來調整。近日，多家銀行密集發布公告，對黃金積存類業務的購買門檻進行上調，其中中信銀行將積存金最低定投門檻從1000元提升至1500元，升幅達50%，調整幅度尤為顯著。

　　具體來看，中信銀行於11月11日正式公告，明確自2025年11月15日起，該行積存金定期積存計劃的定時定額最低定投金額，將由原來的1000元調整為1500元。
《經濟通通訊社12日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

下一篇新聞︰12/11/2025 17:49  【新股上市】傳音控股：擬發行Ｈ股並在港上市

其他
More

12/11/2025 17:40  《中國要聞》北京、深圳等地稅局利用大數據追索居民境外投資收…

12/11/2025 17:39  《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

12/11/2025 17:33  《擴大開放》中證新交所亞洲精選１００系列指數正式發布

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

美「卡脖」反成助力，中國認清產業方向

07/11/2025 15:47

大國博弈

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區