《行業數據》內地2025年微短劇用戶日均觀看超2小時，超過長視頻

昨日，由中國網絡視聽協會編制的《中國微短劇行業發展白皮書(2025)》在第三屆杭州．微短劇大會上發布。報告指，今年1至8月，微短劇應用的人均單日使用時間已達到120.5分鐘，超過了看長影音的時間。



白皮書數據顯示，今年1至8月，愛奇藝、騰訊視頻等主要綜合性視頻平台已上線325部橫屏微短劇，同比增長24.52%。短視頻平台、小程序和微短劇應用上的豎屏劇上線量也有所增加，預計2025年全年獨立完整制作並上線的豎屏劇數量約為4萬部。大屏端也呈現供給爆發式增長態勢，截至2025年9月，全國衛視頻道播出微短劇94部，較去年同期增長261.5%。



此外，微短劇的制作成本上升，普通短劇的單部成本已普遍漲到40-70萬元（人民幣．下同），投資超過100萬元的精品短劇明顯增加。國內現存微短劇相關企業達10.02萬家，僅2025年前9個月就新注冊了1.68萬家相關企業，同比增長12.57%。



微短劇的用戶粘性也持續提升，今年1至8月，微短劇應用的人均單日使用時長達到120.5分鍾，較1月增幅達25.9%，這一時長數據已超越去年年底長視頻應用的人均使用時長110分鍾。白皮書中的調研發現，近八成用戶觀看頻率較去年提升，48.5%的用戶「每天必看」。

《經濟通通訊社12日專訊》