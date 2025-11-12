  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

12/11/2025 09:23

《行業數據》內地2025年微短劇用戶日均觀看超2小時，超過長視頻

　　昨日，由中國網絡視聽協會編制的《中國微短劇行業發展白皮書(2025)》在第三屆杭州．微短劇大會上發布。報告指，今年1至8月，微短劇應用的人均單日使用時間已達到120.5分鐘，超過了看長影音的時間。

　　白皮書數據顯示，今年1至8月，愛奇藝、騰訊視頻等主要綜合性視頻平台已上線325部橫屏微短劇，同比增長24.52%。短視頻平台、小程序和微短劇應用上的豎屏劇上線量也有所增加，預計2025年全年獨立完整制作並上線的豎屏劇數量約為4萬部。大屏端也呈現供給爆發式增長態勢，截至2025年9月，全國衛視頻道播出微短劇94部，較去年同期增長261.5%。

　　此外，微短劇的制作成本上升，普通短劇的單部成本已普遍漲到40-70萬元（人民幣．下同），投資超過100萬元的精品短劇明顯增加。國內現存微短劇相關企業達10.02萬家，僅2025年前9個月就新注冊了1.68萬家相關企業，同比增長12.57%。

　　微短劇的用戶粘性也持續提升，今年1至8月，微短劇應用的人均單日使用時長達到120.5分鍾，較1月增幅達25.9%，這一時長數據已超越去年年底長視頻應用的人均使用時長110分鍾。白皮書中的調研發現，近八成用戶觀看頻率較去年提升，48.5%的用戶「每天必看」。
《經濟通通訊社12日專訊》

【你點睇？】官小批准學生用簡體字應考惹爭議，前特首梁振英指繁體字是香港特色。你是否認同梁的說法？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

美「卡脖」反成助力，中國認清產業方向

07/11/2025 15:47

大國博弈

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區