《中國監管》中證監李明：強化戰略性力量儲備，防止市場大起大落

上海證券交易所國際投資者大會今日正式啟幕。在開幕式上，中國證監會副主席李明表示，強化戰略性力量儲備和穩市機制建設，提升資本市場內在穩定性，堅決防止市場大起大落、急漲急跌。



李明指出，中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛力大，長期向好支撐條件和基本趨勢沒有變，資本市場平穩健康運行，具備良好的基礎條件，中證監將深化投融資綜合改革，著力提升資本市場制度的包容性、適應性。



在融資端，縱深推進兩創板改革，加快落實科創板「1+6」政策舉措，推動科創成長層平穩運行。抓緊啟動實施深化創業板改革，積極發展多元股權融資。



在投資端，持續完善長錢長投的市場生態，加力推動中長期資金入市實施方案落地見效，持續擴大社保、保險、年金等權益類投資規模和比例，深化公募基金改革，豐富適配長期投資的指數產品，更好發揮中長期資金穩定性、壓艙石作用。



李明稱，中證監將堅持市場化、法治化、國際化的方向，穩步擴大資本市場高水平制度型開放，為國際投資者打造良好的投資環境。完善合格境外投資者制度，穩慎拓展互聯互通，加快建設世界一流交易所，豐富跨境投資產品，推動更多期貨期權品種納入對外開放品種範圍，提高外資機構參與中國資本市場的便利度。同時深化跨境監管執法合作，切實保護各類投資者的合法權益。

《經濟通通訊社12日專訊》