美國通用汽車據報指示數千家供應商撤出中國供應鏈

據《路透》引述知情人士報道，美國通用汽車已指示數千家供應商清除其供應鏈中來自中國的零部件，反映出汽車製造商對於地緣政治對營運造成的干擾感到擔憂。



這些消息人士表示，GM高層一直告訴供應商，他們應該尋找中國以外的原材料和零部件來源，最終目標是將供應鏈完全遷出中國。部分消息人士稱，GM已為部分供應商設定最後期限，要求在2027年前終止與中國的採購關係。



消息人士稱，GM早在2024年底就向部分供應商發出這項指令，但隨著今年春季中美貿易戰升級，這項工作變得更加緊迫。GM高層稱這是公司提升供應鏈「韌性」的策略的一部分。



為響應特朗普鼓勵投資和創造就業的政策，汽車製造商和供應商已率先採取措施擴大在美生產。但行業高層表示，他們也感受到美中關係正在發生長期的、跨黨派的轉變，一些企業正在著手解除與中國長達數十年的關係。



消息人士稱，通用汽車傾向於從北美工廠採購零件，用於在該地區生產的車輛，但也對中國以外的非美國供應鏈持開放態度。



*供應鏈轉移到中國以外地區成本高昂*



對零部件供應商而言，將供應鏈轉移到中國以外地區可能成本高昂且複雜。供應商高管表示，中國在汽車供應鏈某些領域佔主導地位，例如照明、電子產品以及製作客制化零件的工具與模具，這使得尋找替代來源變得困難。



汽車與設備製造商協會(MEMA)主席Collin Shaw表示，中國的零部件和原料網絡根深蒂固，「有些情況已經持續了二三十年，而我們想要在幾年內就扭轉局面，不會那麼快發生。」

《經濟通通訊社12日專訊》