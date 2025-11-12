  • 會員
AH股新聞

12/11/2025 11:41

超級鐵礦項目「西芒杜」投產，中企近包攬工程承包，未來鐵礦價承壓

　　11月11日，位於西非國家幾內亞的全球最大在建礦山項目--西芒杜正式建成投產。寶武集團在當日發布的文章中透露，西芒杜鐵礦項目涵蓋礦山、鐵路、港口等全產業鏈建設開發，總投資逾200億美元。

　　據了解，西芒杜項目上的工程總承包(EPC)絕大部分為中方企業，這也是項目按期出礦的關鍵原因之一。最終進入的西芒杜投資者都背景雄厚，全球第二大礦業公司、第一大鐵礦供應商力拓集團之外，其餘皆為中資或由中國企業家創立的企業，包括全球最大鋼鐵企業寶武集團，全球前兩大的電解鋁企業中鋁集團與魏橋集團，以及全球最大鋁土礦海運商、註冊於新加坡的韋立國際。西芒杜也是中國於2022年推出的「基石計劃」中最為重要的礦業項目。

*年產量最高1.2億噸，列全球第五大鐵礦供應企業*

　　據介紹，西芒杜礦脈綿延110公里，是全球尚未開發的儲量最大、品位最高的露天赤鐵礦資源，已探明儲量44億噸；這裏的礦石也被喻為如「魚子醬」一般，平均鐵品位在65%以上。西芒杜達產後的年產量最高可至1.2億噸，以此計算就能位列全球第五大鐵礦供應企業。

　　中國鋼鐵產量佔到全球半壁江山，但所需礦石八成及以上需要進口。而若西芒杜產量全部用於出口，將佔到2024年全球海運鐵礦石發運量的7.5%、佔到中國同年鐵礦石進口量的近10%，勢必改變全球海運鐵礦的供應格局。

*短期產量很小，逐步投產後礦價下行壓力較大*

　　多位鋼鐵及礦業人士認為，西芒杜礦石逐步投入市場以後，鐵礦市場供給預計將從緊平衡轉向偏寬鬆，礦價下行壓力較大。中金公司研究部大宗商品分析師王炙鹿在10月27日召開的電話會中認為，西芒杜將壓低鐵礦均衡價格，未來2-3年，全球鐵礦中樞價格預計逐漸向80美元/噸靠攏。

　　《財新》報道稱，不過短期之內，西芒杜的象徵意義大於實質意義。力拓新任首席執行官(CEO)喬德(Simon Trott)10月27日表示，西芒杜項目今年的產量很小。截2025年9月底，力拓所在礦區堆存有約150萬噸鐵礦石。在西芒杜首批鐵礦石在10月出礦發運後，預計需要3個月完成全系統基礎設施（礦區至鐵路至港口）試運行，此後再需30個月爬坡期至目標產能。以此計算，西芒杜預計到2028年中達到滿產1.2億噸。
《經濟通通訊社12日專訊》

