《中國房產》A股33家房企總資產按年下降11%，萬科蝕280億成「虧損王」

據《財新》報道，房地產行業繼續處於「縮表」進程當中。廣發證券近期發布的《房地產行業2025年三季報總結》顯示，截至2025年三季度末，A股33家樣本房企總資產規模為7.7萬億元(人民幣．下同)，同比下降11.0%，較2024年全年10.4%的同比降幅進一步擴大。



研報選取主營房地產開發的A股上市公司為樣本，其中包括6家央企、20家地方國企與7家民企，已退市陽光城、泰禾集團等企業均未納入。由於樣本以相對穩健的央企和地方國企為主，房地產行業的整體實際情況可能比研報數據所展示的更為嚴峻。



*樣本房企總資產規模從擴張到收縮，同比跌幅擴大至11%*



這份研報中的數據和圖表勾勒出行業從擴張到收縮的完整周期。在2018年至2021年，33家樣本房企的總資產規模持續增長，同比增速從25.8%逐步放緩至5.9%；而自2022年開始，行業進入「縮表」通道，同比跌幅從2022年的4.5%逐年擴大至2025年前三季度的11.0%。



更明顯的信號來自淨資產端。樣本房企歸母淨資產同比下降15.6%，顯著高於總資產和總負債的降幅。這意味著資產負債表質量進一步惡化。在這33家企業中，僅有6家實現總資產同比增長，10家歸母淨資產有所提升，行業整體收縮已成定局。



負債結構同樣出現顯著變化。截至三季度末，33家房企的有息負債總額同比下降4%，而無息負債降幅達15%。其中，預收賬款(含合同負債)大幅下降29.4%，這一關鍵指標大幅下跌，預示著未來可結算資源萎縮，收入保障能力進一步削弱。



*樣本房企連續八個季度淨虧損，萬科成「虧損王」*



虧損是目前行業常態。研報指出，自2023年四季度以來，樣本房企已連續八個季度處於淨虧損狀態，累計虧損規模達2293.6億元。考慮到四季度通常是資產減值集中計提期，且當前房價尚未企穩，2025年四季度房企仍將面臨較大減值壓力。研報預計，2025年全年虧損額還將繼續攀升。



龍頭房企亦難獨善其身。作為保利集團控股的大型央企，保利發展(滬:600048)近期公布的財報顯示，2025年第三季度，公司實現營業收入568.65億元，同比增長30.65%；但罕見地出現由盈轉虧，虧損總額為6007.82萬元，歸母淨虧損7.82億元。



標桿企業萬科A(深:000002)充分體現了「縮表」與「減值」的惡性循環。前三季度，萬科實現營業收入1614億元，同比下降26.6%；歸母淨虧損高達280億元，是33家房企中的「虧損王」。



*料今年商品房銷售額降21%，明年降幅收窄至5.2%*



另外，作為行業最重要的前瞻指標，銷售尚未看到曙光。市場機構克而瑞的數據顯示，2025年前三季度，百強房企實現銷售金額2.49萬億元，同比下降13%；10月在高基數背景下，百強房企的銷售額同比大幅下降41%。廣發證券預計，若11月和12月百強房企銷售規模維持在9月和10月的水平，2025年全年商品房銷售額將同比下降21%。



有的市場機構嘗試尋找底部信號。中信建投認為，行業歷經四年「洗牌」，債務違約高峰已過，出險房企重組亦有進展，因此房地產投資邏輯正從「求生存」轉向「再出發」。該機構預計，2026年市場銷售情況有望接近「止跌回穩」，全年商品房銷售面積同比降幅或將收窄至5.2%左右。

《經濟通通訊社12日專訊》