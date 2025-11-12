  • 會員
AH股新聞

12/11/2025 14:07

【ＡＩ】前DeepSeek研究員羅福莉加入小米，此前傳雷軍以千萬年薪招攬

　　前DeepSeek研究員羅福莉加入小米。據《澎湃新聞》報道，羅福莉在朋友圈發文：「智能終將從語言邁向物理世界。我正在Xiaomi MiMo，和一群富有創造力、才華橫溢且真誠熱愛的研究員，致力於構建這樣的未來，全力奔赴我們心目中的AGI。」

　　Xiaomi MiMo是小米首個推理大模型。此前有傳言稱，小米創始人雷軍以千萬人民幣年薪招攬DeepSeek開源大模型DeepSeek-V2的關鍵開發者之一羅福莉，領導小米AI大模型團隊。

　　不過，當時小米並未給出回應，羅福莉本人也未直接回應此事。2月19日，羅福莉曾發朋友圈表示，「請互聯網還我一片安安靜靜做事的氛圍吧，我不是天才少女，只想安安靜靜做難而正確的事情。」今年10月，小米AI團隊攜手北京大學聯合發布一篇聚焦MoE與強化學習的論文，其中已經出現羅福莉的名字，這或許代表羅福莉將以小米的新身份正式對外露面。

　　羅福莉本科畢業於北京師範大學計算機專業，碩士畢業於北京大學計算語言學。碩士畢業後，羅福莉加入阿里巴巴達摩院，擔任機器智能實驗室研究員，負責開發多語言預訓練模型VECO，並推動AliceMind項目的開源工作。

　　2022年，羅福莉加入DeepSeek母公司幻方量化從事深度學習工作，參與研發DeepSeek-V2等模型。
《經濟通通訊社12日專訊》

