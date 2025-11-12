《中國要聞》吉林省將發放1億元人民幣冰雪消費券

吉林省召開2025至2026年雪季系列新聞發布會。吉林省文旅廳副廳長金振林介紹，新雪季，吉林省文旅廳計劃於11月下旬到明年3月底，面向省內外遊客及本地居民發放1億元人民幣冰雪消費券。



遊客個體消費補貼最高可享7折300元人民幣封頂政策，對符合條件的團組、遊客和企業，將實施外省團組遊落地免費接、入吉遊客半價直通車、鼓勵客運企業開通冰雪直通車等政策。

《經濟通通訊社12日專訊》