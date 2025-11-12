《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.24%失守四千關，創業板挫1.6%

A股市場早間低開回升，隨後又再度走弱。滬綜指半日跌0.24%，收報3993.35點，失4000點，創業板指挫1.58%，深成指也跌1.07%。滬深兩市共3850隻個股飄綠，兩市半天成交12574億元（人民幣．下同），較上個交易日微升10億元或0.08%。



超硬材料連升多日後今回吐，板塊指數上午跌超4%，沃爾德(滬:688028)挫12%；光伏板塊亦調整，阿特斯(滬:688472)大跌17%，通威股份(滬:600438)上午收低近9%。上漲方面，油氣股逆勢走強，石化油服(滬:600871)升停；消費股持續活躍，家電股升幅靠前；銀行板塊半日漲1.6%，農業銀行(滬:601288)、工商銀行(滬:601398)雙雙創歷史新高。



人行昨發布第三季度貨幣政策執行報告，相比二季度，特別提出要根據經濟金融形勢的變化做好逆周期和跨周期調節，並表示要密切關注海外主要央行貨幣政策變化，持續加強對銀行體系流動性供求和金融市場變化的分析監測。



分析人士稱，短期市場走勢偏震盪，關注中國宏觀經濟改善情況，還要警惕政策效果不及預期、技術迭代風險及外部地緣政治等短期波動。

《經濟通通訊社12日專訊》