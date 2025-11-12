  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

12/11/2025 11:44

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.24%失守四千關，創業板挫1.6%

　　A股市場早間低開回升，隨後又再度走弱。滬綜指半日跌0.24%，收報3993.35點，失4000點，創業板指挫1.58%，深成指也跌1.07%。滬深兩市共3850隻個股飄綠，兩市半天成交12574億元（人民幣．下同），較上個交易日微升10億元或0.08%。

　　超硬材料連升多日後今回吐，板塊指數上午跌超4%，沃爾德(滬:688028)挫12%；光伏板塊亦調整，阿特斯(滬:688472)大跌17%，通威股份(滬:600438)上午收低近9%。上漲方面，油氣股逆勢走強，石化油服(滬:600871)升停；消費股持續活躍，家電股升幅靠前；銀行板塊半日漲1.6%，農業銀行(滬:601288)、工商銀行(滬:601398)雙雙創歷史新高。

　　人行昨發布第三季度貨幣政策執行報告，相比二季度，特別提出要根據經濟金融形勢的變化做好逆周期和跨周期調節，並表示要密切關注海外主要央行貨幣政策變化，持續加強對銀行體系流動性供求和金融市場變化的分析監測。

　　分析人士稱，短期市場走勢偏震盪，關注中國宏觀經濟改善情況，還要警惕政策效果不及預期、技術迭代風險及外部地緣政治等短期波動。
《經濟通通訊社12日專訊》

【說說心理話】照顧者專欄作家：照顧者最需要的，是別人肯定他的付出，及認同他的情緒！分享照顧患認知障礙症長者心得► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

美「卡脖」反成助力，中國認清產業方向

07/11/2025 15:47

大國博弈

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區