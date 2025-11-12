  • 會員
AH股新聞

12/11/2025 15:05

《Ａ股行情》滬綜指收低0.07%兩連跌，4000點失而復得

　　滬綜指今天4000關爭持，收市微跌0.07%，連跌兩日，收報4000.14點，4000點失而復得，深成指跌0.36%，創業板指跌0.39%；滬深兩市全天成交額1.94萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減485億元或2.4%。

　　盤面上，光伏板塊跌幅居前，京泉華(深:002885)跌停。今日有網傳消息：晶澳科技某高管在參加光伏月度例會時稱「（收儲）平台黃了。」此前，「光伏產能收儲17家企業基本都已簽字」的消息引爆整個光伏板塊，龍頭公司有顯著漲幅。

　　上述消息發酵後，光伏股齊挫，中國光伏行業協會發布稱，協會在相關部委的堅強指導下努力推進行業自律和反內捲工作，相關工作正在穩步推進。網絡流傳的小道消息均為不實信息，妄圖通過造謠抹黑、惡意做空光伏行業牟取利益的惡劣行為，協會將與之斗爭到底。

　　防御性板塊集體走強，油氣概念爆發，石化油服(滬:600871)、准油股份(深:002207)雙雙漲停。銀行股亦逆勢收升，農業銀行(滬:601288)創歷史新高，收漲3.5%。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004645.91-0.13　
上證指數4000.14-0.078404.67
深證成指13240.62-0.3611045.70
創業板指3122.03-0.39　
科創501379.45-0.58　
B股指數257.02-0.270.93
深證B指1321.60+0.140.43

《經濟通通訊社12日專訊》

09/11/2025 10:55

