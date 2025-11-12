《Ａ股行情》滬綜指收低0.07%兩連跌，4000點失而復得

滬綜指今天4000關爭持，收市微跌0.07%，連跌兩日，收報4000.14點，4000點失而復得，深成指跌0.36%，創業板指跌0.39%；滬深兩市全天成交額1.94萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減485億元或2.4%。



盤面上，光伏板塊跌幅居前，京泉華(深:002885)跌停。今日有網傳消息：晶澳科技某高管在參加光伏月度例會時稱「（收儲）平台黃了。」此前，「光伏產能收儲17家企業基本都已簽字」的消息引爆整個光伏板塊，龍頭公司有顯著漲幅。



上述消息發酵後，光伏股齊挫，中國光伏行業協會發布稱，協會在相關部委的堅強指導下努力推進行業自律和反內捲工作，相關工作正在穩步推進。網絡流傳的小道消息均為不實信息，妄圖通過造謠抹黑、惡意做空光伏行業牟取利益的惡劣行為，協會將與之斗爭到底。



防御性板塊集體走強，油氣概念爆發，石化油服(滬:600871)、准油股份(深:002207)雙雙漲停。銀行股亦逆勢收升，農業銀行(滬:601288)創歷史新高，收漲3.5%。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4645.91 -0.13 上證指數 4000.14 -0.07 8404.67 深證成指 13240.62 -0.36 11045.70 創業板指 3122.03 -0.39 科創50 1379.45 -0.58 B股指數 257.02 -0.27 0.93 深證B指 1321.60 +0.14 0.43

《經濟通通訊社12日專訊》