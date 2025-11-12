  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

12/11/2025 09:54

《Ａ股焦點》人形機器人板塊走挫，高盛調研產業鏈現「訂單荒」

　　A股人形機器人概念早盤走挫，沃爾德(滬:688028)挫近13%，億嘉和(滬:603666)、華民股份(深:300345)及許繼電氣(深:000400)跌超4%，億緯鋰能(深:300014)軟3.6%，中電港(深:001287)、孚能科技(滬:688567)、盟固利(深:301487)跌幅居前。

　　消息面上，高盛近日發布一份針對中國人形機器人供應鏈的實地調研報告，內容顯示其於11月3日至6日調研了九家中國機器人產業鏈企業，包括三花智控(02050)(深:002050)、拓普集團(滬:601689)、雙環傳動(深:002472)等市場熱門公司。

　　最核心的發現是，大多數供應商正在中國及海外（主要是泰國，其次是墨西哥）積極規劃產能，以支持潛在的人形機器人大規模生產。這些規劃的年產能規模介乎10萬台到100萬台機器人等效單位之間。這一規劃顯得相當激進，因為高盛預測的全球人形機器人到2035年的出貨量也僅為138萬台。這反映出供應鏈公司對行業增長前景抱有極度樂觀的看法。

　　然而，報告強調，沒有一家公司確認收到了大規模訂單或明確的生產時間表。分析人士認為，目前的「訂單荒」更應被理解為產業發展初期必然存在試錯的成本和時間。供應商普遍採用的策略是「逐步爬坡」，即根據實際訂單的落地情況來逐步擴大生產規模。這雖然在一定程度上規避了迫在眉睫的產能過剩風險，但無疑是一場基於預期的豪賭。

　　目前三花智控A股升1.1%，H股升1.7%，雙環傳動升0.2%，拓普集團則跌0.5%。
《經濟通通訊社12日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

美「卡脖」反成助力，中國認清產業方向

07/11/2025 15:47

大國博弈

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區