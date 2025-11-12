《Ａ股焦點》人形機器人板塊走挫，高盛調研產業鏈現「訂單荒」

A股人形機器人概念早盤走挫，沃爾德(滬:688028)挫近13%，億嘉和(滬:603666)、華民股份(深:300345)及許繼電氣(深:000400)跌超4%，億緯鋰能(深:300014)軟3.6%，中電港(深:001287)、孚能科技(滬:688567)、盟固利(深:301487)跌幅居前。



消息面上，高盛近日發布一份針對中國人形機器人供應鏈的實地調研報告，內容顯示其於11月3日至6日調研了九家中國機器人產業鏈企業，包括三花智控(02050)(深:002050)、拓普集團(滬:601689)、雙環傳動(深:002472)等市場熱門公司。



最核心的發現是，大多數供應商正在中國及海外（主要是泰國，其次是墨西哥）積極規劃產能，以支持潛在的人形機器人大規模生產。這些規劃的年產能規模介乎10萬台到100萬台機器人等效單位之間。這一規劃顯得相當激進，因為高盛預測的全球人形機器人到2035年的出貨量也僅為138萬台。這反映出供應鏈公司對行業增長前景抱有極度樂觀的看法。



然而，報告強調，沒有一家公司確認收到了大規模訂單或明確的生產時間表。分析人士認為，目前的「訂單荒」更應被理解為產業發展初期必然存在試錯的成本和時間。供應商普遍採用的策略是「逐步爬坡」，即根據實際訂單的落地情況來逐步擴大生產規模。這雖然在一定程度上規避了迫在眉睫的產能過剩風險，但無疑是一場基於預期的豪賭。



目前三花智控A股升1.1%，H股升1.7%，雙環傳動升0.2%，拓普集團則跌0.5%。

《經濟通通訊社12日專訊》