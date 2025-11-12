《神州能源》能源局14項舉措，冀到2030年新能源可靠替代水平明顯增強

國家能源局發布《關於促進新能源集成融合發展的指導意見》，從「加快推動新能源多維度一體化開發」、「大力推動新能源與多產業協同發展」、「積極推動新能源多元化非電利用」、「強化組織保障」四個方面提出14項舉措，目標到2030年，集成融合發展成為新能源發展的重要方式，新能源可靠替代水平明顯增強，市場競爭力顯著提升，有力支撐經濟社會發展全面綠色轉型，為加快中國式現代化建設提供更加安全可靠的綠色能源保障。



*推進主要流域水風光一體開發，發展直接使用綠電供暖模式*



《意見》其中提到，發揮水電轉動慣量大、啟停快速和調節精準特性，積極推進主要流域水風光一體化開發。探索建設以抽水蓄能、新型儲能等為調節電源，帶動周邊風光大規模高質量開發的新型水風光一體化基地。



鼓勵在紡織、醫藥、造紙、食品加工等用熱（冷）需求旺盛的產業園區，通過可再生能源電力供熱、熱泵供熱（製冷）、光伏光熱一體化等方式，打造以新能源為主體的多能耦合綜合供能站。摸清新能源供暖資源潛力，因地制宜發展綠電直連等直接使用綠電的供暖模式，積極探索地熱能、風光、生物質及傳統化石能源多熱源互補高效利用。



*推動新能源重卡規模化應用，推進建築光伏一體化發展*



鼓勵在高速公路服務區、公路邊坡及站場、鐵路站場、機場、港口等交通場所建設新能源與周邊用能一體化設施，積極應用柔性匯集接入、智能微電網、車網互動等技術，提升就地開發利用比例，推動新能源重卡規模化應用及配套補能基礎設施建設，鼓勵光儲充換一體化開發。推進建築光伏一體化發展，推動光伏系統與建築同步規劃設計、同步施工，推進建築低碳用能和清潔供熱，建設「光儲直柔」新型建築。



*推動新能源基地與算力設施協同規劃*



結合「東數西算」工程建設，統籌算力設施綠電需求和新能源資源稟賦，推動新能源基地與算力設施協同規劃，探索依托海上風電基地就近建設算力設施。分類挖掘算力負荷時空可調節潛力，促進電力、算力雙網融合運行，為加快構建全國一體化算力網提供綠色電力支撐。



支持各地結合綠色發展需求和資源條件，規劃建設綠色氫氨醇、可持續航空燃料等氫基能源產業。鼓勵沿海地區探索海上風電製氫氨醇技術，發展航運綠色燃料加注。

《經濟通通訊社12日專訊》