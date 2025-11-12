意大利運動鞋品牌Golden Goose擬售予紅杉中國，估值或超25億歐元

據《意大利晚郵報》報道，私募股權公司Permira正就出售Golden Goose運動鞋，與紅杉中國進行磋商，估值可能超過25億歐元，摩根大通擔任賣方顧問。該報道未提及消息來源。
意大利知名運動鞋品牌Golden Goose鞋身擁有標誌性星形圖案，產品因曾在《來自星星的你》、《梨泰院》、《太陽的後裔》、《鬼怪》等熱門韓劇中出現而爆紅。
《經濟通通訊社12日專訊》
12/11/2025 16:42
