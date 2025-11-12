《中國要聞》北京、深圳等地稅局利用大數據追索居民境外投資收益稅款

據《彭博》報道，中國政府加大力度對取得境外所得的居民徵稅，以打擊規避資本管制的跨境交易。



北京和深圳等六個地方稅務部門周二發布幾乎相同的聲明指出，發現部分居民存在取得境外收入未申報繳稅疑點，稅務機關對其進行提示提醒和政策輔導後，相關居民已經補充申報境外所得並依法補繳稅款。聲明還稱，稅務部門根據稅收大數據分析線索才有此發現。



*有居民要補稅及繳滯納金合共近700萬人民幣*



這些稅務部門的聲明還提及一些未申報境外收入的居民。其中，廈門一位姓富的居民必須補繳稅款和滯納金近700萬元人民幣；四川一位李姓居民得支付近670萬元人民幣。



政府記錄顯示，在這次追繳稅收前，地方政府3月末也採取過類似的協同行動。報道認為，最新的進展表明，中國政府並未放鬆追繳境外交易的稅收，並防範規避資本管制的行為。報道並指，隨著土地出售收入枯竭、中央又壓降地方政府隱性債務，政府尋求更多稅收來源以縮小創紀錄的預算赤字。



報道指出，中國在2018年實施的共同申報準則(CRS)，是旨在防止逃稅的全球財務信息披露制度。儘管法規規定，對中國公民的全球收入（包括投資收益）徵稅，但在去年之前很少執行。依據CRS，中國過去幾年一直在與近150個司法管轄區自動交換信息，涉及屬於每個成員國稅務居民的帳戶。

《經濟通通訊社12日專訊》