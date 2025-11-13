【關稅戰】商務部：中方依法依規開展稀土相關物項出口管制工作

商務部召開例行新聞發布會。對於中國已開始設計新的稀土出口許可制度，計劃何時推出，以及哪些主體將有資格獲得許可問題，商務部新聞發言人何亞東表示，中方依法依規開展稀土相關物項出口管制工作。作為負責任大國，中國既致力於維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，又致力於維護全球產供鏈安全穩定。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明13日北京專電》