13/11/2025 08:28

《駐京專電》李強晤西班牙國王：冀西班牙續為深化中歐合作發揮積極作用

　　國務院總理李強12日下午在北京人民大會堂會見來華進行國事訪問的西班牙國王費利佩六世。李強表示，中國和西班牙同為經濟全球化和自由貿易的支持者、受益者，中方願同西班牙加強協調配合，共同維護全球經貿秩序，捍衛國際公平正義。希望西班牙繼續為深化中歐合作發揮積極作用。

*充分發揮經濟互補優勢，打造更多務實合作亮點*

　　李強表示，在當前世界經濟復蘇乏力、貿易投資趨於低迷的背景下，中西兩國可以加強發展戰略對接，充分發揮經濟互補優勢，打造更多務實合作的亮點和新增長點，促進共同發展繁榮。中方願同西班牙持續釋放雙邊貿易潛力，不斷做大增量，推動結構優化。中方支持更多有實力的中國企業赴西班牙投資，拓展光伏、綠氫、動力電池等領域產供鏈合作，探討開展人工智能等未來產業合作。希望西班牙為中國企業營造公平、可預期的市場環境。雙方還可以攜手開拓第三方市場，深化人文交流合作，進一步激發旅遊產業活力。

　　費利佩六世表示，西班牙堅定奉行一個中國政策，願繼續做中國的可靠夥伴。西班牙願同中方密切高層交往，加強發展戰略對接，拓展貿易、投資、科技、綠色能源等領域互利合作，促進旅遊、文化、教育、語言等人文交流。西班牙高度贊賞習近平主席提出的四大全球倡議，願同中方密切多邊協作，支持多邊主義和聯合國作用。西班牙願為促進歐中關係穩定發展發揮積極作用。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明13日北京專電》

