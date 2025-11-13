  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

13/11/2025 14:40

【ＡＩ】百度發布文心大模型5.0，李彥宏：持續投入、推高智能天花板

　　百度世界大會上，百度正式發布文心大模型5.0。百度創始人李彥宏介紹，文心大模型5.0是統一的原生全模態模型，尤其在全模態理解、創意寫作、智能體規劃、指令遵循等方面表現出色，處於全球領先水平。文心大模型5.0已上線百度千帆平台，用戶登錄即可調用。

　　文心大模型5.0參數量達2.4萬億，採用原生全模態統一建模技術，具備全模態理解與生成能力，支持文本、圖像、音頻、視頻等多種信息的輸入與輸出。

　　李彥宏表示，大模型技術在快速迭代，其智能水平不斷突破極限，模型思考時間變長；原生多模態統一，將自我學習和迭代，具備創新能力。「智能本身是最大的應用，而技術迭代速度是唯一護城河。百度會持續投入、研發更前沿的模型，推高智能天花板。」

*發布可商用「自我演化」超級智能體百度伐謀*

　　百度並發布全球首個可商用的「自我演化」超級智能體百度伐謀。李彥宏表示，百度伐謀最主要的應用場景是在真實的產業場景中尋找「全局最優解」，可被應用於交通、能源、金融、物流，甚至新藥研發、科學理論等各種領域。

　　百度伐謀由百度智能雲打造，目前已經正式對外開放，並通過邀請碼的形式提供服務。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明13日北京專電》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

暴力企業化、人道靠邊站的蘇丹悲歌

13/11/2025 12:28

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區