【ＡＩ】百度發布文心大模型5.0，李彥宏：持續投入、推高智能天花板

百度世界大會上，百度正式發布文心大模型5.0。百度創始人李彥宏介紹，文心大模型5.0是統一的原生全模態模型，尤其在全模態理解、創意寫作、智能體規劃、指令遵循等方面表現出色，處於全球領先水平。文心大模型5.0已上線百度千帆平台，用戶登錄即可調用。



文心大模型5.0參數量達2.4萬億，採用原生全模態統一建模技術，具備全模態理解與生成能力，支持文本、圖像、音頻、視頻等多種信息的輸入與輸出。



李彥宏表示，大模型技術在快速迭代，其智能水平不斷突破極限，模型思考時間變長；原生多模態統一，將自我學習和迭代，具備創新能力。「智能本身是最大的應用，而技術迭代速度是唯一護城河。百度會持續投入、研發更前沿的模型，推高智能天花板。」



*發布可商用「自我演化」超級智能體百度伐謀*



百度並發布全球首個可商用的「自我演化」超級智能體百度伐謀。李彥宏表示，百度伐謀最主要的應用場景是在真實的產業場景中尋找「全局最優解」，可被應用於交通、能源、金融、物流，甚至新藥研發、科學理論等各種領域。



百度伐謀由百度智能雲打造，目前已經正式對外開放，並通過邀請碼的形式提供服務。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明13日北京專電》