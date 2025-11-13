  • 會員
AH股新聞

13/11/2025 17:39

《滬／深股通》寧德時代(300750)為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
兆易創新(603986)1835.42
紫金礦業(601899)1220.95
洛陽鉬業(603993)1197.69
工業富聯(601138)1150.79
藥明康德(603259)1115.28
華友鈷業(603799)1012.83
特變電工(600089)1009.50
貴州茅台(600519)983.63
中國鋁業(601600)930.99
中國中免(601888)919.56

「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)7102.10
陽光電源(300274)3230.71
中際旭創(300308)3015.16
新易盛(300502)1256.85
香農芯創(300475)1234.15
比亞迪(002594)1045.22
德明利(001309)1013.45
億緯鋰能(300014)1011.73
立訊精密(002475)988.06
東山精密(002384)973.34

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社13日專訊》

