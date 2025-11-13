《滬／深股通》寧德時代(300750)為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|兆易創新
|(603986)
|1835.42
|紫金礦業
|(601899)
|1220.95
|洛陽鉬業
|(603993)
|1197.69
|工業富聯
|(601138)
|1150.79
|藥明康德
|(603259)
|1115.28
|華友鈷業
|(603799)
|1012.83
|特變電工
|(600089)
|1009.50
|貴州茅台
|(600519)
|983.63
|中國鋁業
|(601600)
|930.99
|中國中免
|(601888)
|919.56
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|7102.10
|陽光電源
|(300274)
|3230.71
|中際旭創
|(300308)
|3015.16
|新易盛
|(300502)
|1256.85
|香農芯創
|(300475)
|1234.15
|比亞迪
|(002594)
|1045.22
|德明利
|(001309)
|1013.45
|億緯鋰能
|(300014)
|1011.73
|立訊精密
|(002475)
|988.06
|東山精密
|(002384)
|973.34
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社13日專訊》
