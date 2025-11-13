太保(02601)子公司中國太平洋人壽保險股份首十月累計原保險保費收入按年增9.9%

中國太保(02601)(滬:601601)公布，於2025年1月1日至2025年10月31日期間，中國太平洋保險（集團）股份有限公司子公司中國太平洋人壽保險股份有限公司累計原保險保費收入為2413.22億元人民幣，按年增長9.9%，公司子公司中國太平洋財產保險股份有限公司累計原保險保費收入為1735.67億元人民幣，按年增長0.4%。
《經濟通通訊社13日專訊》
13/11/2025 17:32
