2025年1-10月及2024年主要數據一覽:
|同比變動(%)
|金額(億元人民幣)
|國內生產總值
|2025年第三季
|+4.8
|354500
|2025年第二季
|+5.2
|341778
|2025年第一季
|+5.4
|318758
|2024年全年
|+5.0
|1349084
|2024年第四季
|+5.4
|373726
|2024年第三季
|+4.6
|341758
|2024年第二季
|+4.7
|328838
|2024年第一季
|+5.3
|304762
|統計局覆核數值：
|2023年全年
|+5.4
|1294272
|2022年全年
|+3.0
|1234029
|居民消費價格指數
|2025年10月
|＋0.2
|(CPI)
|1-10月
|-0.1
|工業生產者出廠價格
|2025年10月
|-2.1
|(PPI)
|1-10月
|-2.7
|社會消費品零售總額
|9月
|+3.0
|41971
|城鎮固定資產投資
|1-9月
|-0.5
|371535
|工業增加值
|9月
|+6.5
|貨幣供應 M2
|2025年9月底
|+8.4
|人民幣新增貸款
|2025年9月
|1.29萬
|1-9月
|14.75萬
|外匯儲備
|2025年10月底
|33433億美元
|出口
|2025年10月
|-1.1
|3053.5億美元
|進口
|2025年10月
|+1.0
|2152.8億美元
|外貿
|2025年首10月
|順差
|9648.2億美元
|FDI
|1-9月
|-10.4
|5737.5
|製造業採購經理指數
|2025年10月
|49.0
|按月降0.8個百分點
【說說心理話】照顧者專欄作家：照顧者最需要的，是別人肯定他的付出，及認同他的情緒！分享照顧患認知障礙症長者心得► 即睇