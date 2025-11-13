《神州頭條》報章頭版摘要：中證監稱提高外資參與資本市場便利度

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平會見西班牙國王費利佩六世

11月12日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行國事訪問的西班牙國王費利佩六世。習近平強調，願同西班牙一道，攜手打造更有戰略定力、更富發展活力、更具國際影響力的全面戰略夥伴關係。雙方要進一步堅定相互支持，保持高層交往勢頭，加強戰略引領，確保兩國關係始終走在正確道路上。



上交所國際投資者大會聚焦中國投資併購新機遇

11月12日，2025年上海證券交易所國際投資者大會在上海開幕。這是上交所連續第七年舉辦國際投資者大會，與會嘉賓圍繞中國投資併購新機遇、科技創新驅動以及資本市場高水平開放等議題展開交流。中證監副主席李明表示：「展望未來，中國資本市場對外開放的大門只會愈來愈大，我們將堅持市場化、法治化、國際化的方向，穩步擴大資本市場高水平制度型開放，為國際投資者打造良好的投資環境。」



消費新場景湧動內生動力，多元業態繪製增長藍圖

「十五五」規劃建議將「大力提振消費」置於「建設強大國內市場，加快構建新發展格局」的突出位置，明確要「堅持擴大內需這個戰略基點」，「以新需求引領新供給，以新供給創造新需求」。這不僅是對短期經濟波動的應對，更是推動經濟向以內需為主導的高質量發展模式轉型的戰略支點。





《上海證券報》



自主可控成關鍵抓手，人民幣跨境支付體系建設提速

「十五五」規劃建議提出，建設自主可控的人民幣跨境支付體系。專家認為，在此基礎上，人民幣跨境支付體系建設進一步凸顯「自主可控」，對於保障金融安全、支撐人民幣國際化以及提升國際金融話語權具有重要戰略意義。



中證監：提高外資機構參與中國資本市場便利度

價值創造優先，上市公司「併購潮」呈現新趨勢

上市公司「併購潮」正在呈現新變化。自「併購六條」實施一年多來，A股首次披露的重大資產重組交易數量、金額均同比增長超100%。從併購案例來看，價值創造優先、產業深度整合、私募深度參與成為新趨勢。





《證券時報》



2025年上交所國際投資者大會舉行，向世界傳遞中國資本市場強信心

多維共振，鋰電產業鏈進入價值制勝新階段

三季度以來，鋰電產業鏈各環節迎來全面復甦，價格企穩、大單頻現、業績增長，行業景氣度顯著提升。其中，六氟磷酸鋰作為漲價急先鋒，價格在一個月內實現翻倍。綜合來看，當前鋰電市場回暖，是需求、技術與政策多輪驅動的結果。



客源、需求雙變，入境遊「玩得好」服務升級成關鍵

隨著國內入境遊的持續便利化及免簽政策落地，入境遊市場迎來復甦，旅行服務進出口規模穩步增長。這場復甦並非簡單復刻過往，而是呈現出深刻的結構性變革：亞洲客源憑借地緣與交通優勢持續擴容，歐美客群消費能級大幅提升，自由行成為主流遊玩方式，遊客從廣度打卡轉向深度文化沉浸之旅。