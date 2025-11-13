  • 會員
AH股新聞

13/11/2025 17:11

《神州經脈》雙11全網銷售增14%，百度文心大模型5.0上線，股匯漲

　　A股市場今日震盪反彈，滬綜指刷新逾十年高，盤中見4030.40點，收市報4029.50點，升幅0.73%，結束兩連跌；深成指亦升1.78%，創業板指漲2.55%。滬深兩市成交額2.04萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日回升969億元或5%。

　　人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.0959，較上個交易日4時30分收盤價大升213點子，創2024年10月14日以來逾一年新高。人民幣兌一美元中間價今報7.0865，較上個交易日跌32點子，較市場預測偏強約290點。

*今日新聞精選*

1. 美國白宮早前表示中國同意在11月和12月購買大約1200萬噸美豆，並在接下來三年每年至少買2500萬噸美豆，不過據《彭博》引述交易商透露，在上月底集中採購本季首批大豆後，中國自美大豆進口似乎已陷入停滯。商務部新聞發言人何亞東今日在例行記者會上回應稱，中國是全球農產品貿易的重要參與者，將繼續秉持開放合作的態度，與全球貿易夥伴持續深化互利合作，共同維護開放、穩定、可持續的全球貿易體系。

2. 據《彭博》引述消息人士報道，中國稅務部門首次要求包括亞馬遜公司在內的電商巨頭交出銷售數據，以打擊利用跨境電商平台逃稅的商家。報道形容，此舉在中國極為罕見。根據Marketplace Pulse9月的報告，中國賣家如今已佔亞馬遜全球活躍賣家數量的一半以上，這是他們首次在所有國際市場中突破50%大關。

3. 據《中國市場監管報》報道，國家市場監督管理總局黨組書記、局長羅文接受訪談表示，針對部分領域出現的「內捲式」競爭問題，市監部門將加強反壟斷和反不正當競爭執法，堅決糾治利用市場優勢地位擠壓其他經營主體發展空間等行為，優化經營者集中反壟斷審查規則，更好引導和規範投資併購行為；加強對企業過度低價競爭的合規引導和監管規範，深入治理假冒偽劣、虛假宣傳、低價傾銷、違法廣告等突出問題，推動形成優質優價、良性競爭的良好格局。

4. 據《界面新聞》報道，花旗集團大中華區首席經濟學家余向榮今日在2025年花旗中國峰會媒體圓桌會上表示，在前三季度已實現5.2%的基礎上，今年全年中國5%的增速目標可以實現。明年是「十五五」開局之年且中美達成階段性貿易協議，預計明年增長目標還是維持在「5%左右」。余向榮預計，貨幣政策方面，預計2026年將降息20個基點、降準50個基點。

5. 百度世界2025大會今日在北京舉行，展示百度在AI應用、大模型、AI生態及出海等方面的最新成果。百度創始人李彥宏在主論壇發表演講，並發布實時互動型數字人、新一代崑崙芯、文心大模型5.0等。文心大模型5.0已上線百度千帆平台，用戶登錄即可調用。新一代昆侖芯M100和M300將分別於2026年、2027年初上市。

6. 線上零售數據分析平台「星圖數據」公布，2025年「雙11」購物節期間，綜合電商、即時零售及社區團購的全網電商銷售總額約1.7萬億元，按年增長14.2%。其中，「雙11」綜合電商銷售總額約1.62萬億元，年增12.3%，阿里巴巴天貓、京東和抖音分列前三。今年淘寶和京東的「雙11」活動均持續至11月14日才結束，是17年來啟動最早、周期最長的「雙11」購物節。

7. 抖音電商發布數據報告，今年「雙11」期間，平台上有6.7萬品牌銷售額按年翻倍，超過10萬商家直播銷售額同比翻倍，銷售額破億元單品數按年增長1.29倍，銷售額破千萬元的店鋪直播間數同比增長53%。小紅書電商「雙11」收官數據顯示，全平台成交額突破1000萬元的商家數量同比增長140%，成交額突破100萬元的商品數量同比增長145%。

8. 宇樹科技在官網上線了一套人形機器人數採訓練全棧解決方案。該方案基於一款輪式機器人G1-D，由高性能人形機器人本體、系統化的數據採集工具和全面的模型訓練及推理工具組成。G1-D機器人有通用版和旗艦版，分別有17和19個整機自由度（不含末端），單臂自由度（不含末端）為7個，單臂最大負載約為3kg，可選二指夾爪/三指靈巧手(無觸覺)/三指靈巧手(有觸覺)/五指靈巧手，配套英偉達Jetson Orin NX 16GB(100TOPS 算力)模組。

