大國博弈
AH股新聞

13/11/2025 17:00

《鍾之日記》恒指企兩萬七，滬指站十年高

　　11月13日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。

　　美股隔晚再創新高，但反映中概表現的金龍指數收挫1.5%，港股昨逼近兩萬七後現回吐壓力，今早低開逾百點。大市早盤走低，最多跌189點，午後在阿里(09988)突反彈，帶領恒指一舉衝上兩萬七關口。恒生指數全日收報27073，升150點或0.6%，四日連漲共逾3%，今日主板成交近2707億元。

*A股震盪反彈，升至4030點十年新高*

　　A股市場今日震盪反彈，滬綜指刷新逾十年高，盤中見4030.40點，收市報4029.50點，升幅0.73%，結束兩連跌；深成指亦升1.78%，創業板指漲2.55%。滬深兩市成交額2.04萬億元人民幣，較上個交易日回升5%。盤面上，鋰電板塊大漲，寧德時代(深:300750)收升7.6%，報415.6元；寧德時代與海博思創(滬:688411)將在電池及系統產品供應合作，摩根士丹利發布研報稱，這證實了全球對儲能的強勁需求以及高端產品的短缺。該行重申對寧德時代A股的「超配」評級，對寧德時代A股目標價為490元人民幣。

　　《路透》在港股及A股收市後突發消息指，中國證監會主席吳清已向有關部門表達了辭職意願，理由是健康問題。這一人事動向有些突然且意外。吳清於2024年2月才被任命為中證監主席。目前尚不清楚他的請辭是否獲批以及他將於何時卸任。此消息會否影響明日的A股走勢值得留意。

*阿里巴巴午後狂飆，據報對標ChatGPT打造千問App*

　　阿里巴巴(09988)早盤一度跌近2%，午後直線拉升近6%，最終收漲3.3%，報162元。據《彭博》和內媒《科創板日報》報道，阿里已啟動「千問」項目，基於Qwen模型打造一款同名個人AI代理「千問」App，全面對標ChatGPT。《科創板日報》報道指，阿里此前一直專注B端AI市場，通過阿里雲向各行各業提供模型API服務，而現在阿里管理層研判Qwen具備優秀性能和國際影響力，啟動千問「C端之戰」的時機已經成熟。

　　阿里巴巴此前也多次嘗試將AI技術帶入消費領域。今年較早時，阿里對旗下搜索應用「夸克」進行改版，計劃將其打造成全方位的AI助手。在最新份季度報告中，阿里巴巴的AI相關產品實現了三位數增長，其雲部門亦公布了優於預期的銷售額，使其成為集團內增長最快的部門。

　　《彭博》稱，阿里已抽調逾百名開發人員參與改造，計劃未來數月內對其旗艦AI應用「通義」進行全面更新，未來計劃推出「千問」海外版，實現全球擴張。在面對字節跳動「豆包」和騰訊(00700)「元寶」在用戶數量上的領先局面，阿里希望憑藉電商優勢實吸引用戶。有知情人士透露，改版後的千問App將對用戶免費開放，但長遠目標是建立用戶基礎後推出收費服務。　

　　在電商業務方面，中國稅務部門據報首次要求包括亞馬遜在內的電商巨頭交出銷售數據，以打擊利用跨境電商平台逃稅的商家。阿里旗下速賣通(AliExpress)、拼多多旗下Temu，以及SHEIN等中國電商平台，在數周前接到通知後已提交數據。不過，據悉稅務部門並未指控有關平台自身存在任何不當行為。

*優必選升不足1%，機器人Walker S2開啟量產交付*

　　《證券時報》報道，優必選(09880)首批數百台全尺寸工業人形機器人Walker S2近期開啟量產交付，將分批投入產業一線應用。據悉，此次交付為優必選實現年內500台交付目標的關鍵一步，亦標誌其人形機器人邁入規模化場景應用階段。

　　年初至今，優必選Walker系列人形機器人累計訂單額突破8億元人民幣。在場景應用方面，公司與比亞迪(01211)、東風柳汽、吉利汽車(00175)、一汽-大眾青島分公司、奧迪一汽、北汽新能源、富士康、順豐等多家行業頭部企業建立合作，涵蓋新能源汽車、3C製造、智能物流等關鍵領域。

　　報道稱，國家「十五五」規劃已將具身智能列為六大未來產業之一，人形機器人作為其核心載體，正迎來從技術突破走向產業爆發的歷史性機遇。人形機器人要在「具身智能」時代實現真正的商業化，必須跨越技術、場景與交付的「三重壁壘」。

　　無獨有偶，日前高盛發布一份針對中國人形機器人供應鏈的調研報告，內容顯示其於11月3日至6日調研了9家機器人產業鏈企業，包括三花智控(02050)、拓普集團、雙環傳動　等市場熱門公司，發現當中沒有一家證實獲得確定性大額訂單，也未能提供清晰的量產時間表。

　　今日機械人板塊多數收漲，優必選升約0.8%，三花智控升0.5%，速騰聚創(02498)、阜博集團(03738)及創新奇智(02121)揚約1%。

*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

