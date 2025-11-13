《Ａ股焦點》百利天恒跌0.24%，稱延遲香港上市無影響公司目前業務

綜合醫療企業集團--百利天恒(滬:688506)公布，股份原訂於本月17日上午9時正於聯交所開始買賣。鑒於現行市況，經徵詢整體協調人後，該公司已決定全球發售將會延遲，且將不會根據招股章程進行。至於有關國際發售的國際包銷協議將不會訂立，因此有關香港公開發售的香港包銷協議將不會成為無條件。



公告指，延遲全球發售的決定並無影響該公司的目前業務，公司及其整體協調人正在審慎評估有關全球發售及上市的更新時間表。百利天恒表示，申請款項將於本月17日退還。



百利天恒A股現微跌0.24%，報360元人民幣。



百利天恒於本月7至12日在香港招股，計劃發售863.43萬股H股，集資最多33.59億港元。



值得注意的是，百利天恒此前兩度向港交所遞表失效。2024年6月21日，百利天恒公告，籌劃發行H股股票並在香港聯交所上市。此後百利天恒2024年7月、2025年1月兩次向港交所遞交招股書失效，今年9月29日公告第三度向港交所遞表，並於11月7日在港交所網站刊登並派發H股招股說明書。

《經濟通通訊社13日專訊》