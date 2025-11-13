《中國要聞》緬甸KK園頭目佘智江被引渡回國，公安稱涉案金額超27億元

據《新華社》報道，11月12日晚，曾活躍於泰緬邊境的賭詐大佬、柬埔寨籍華人佘智江被引渡回國。人民日報客戶端早前報道，11月12日當地時間12時45分，泰國警方將佘智江押送至曼谷素萬那普機場，並於16時20分押送上飛機，引渡回中國。



據辦案機關介紹，2013年以來，佘智江在境外成立亞太國際控股集團，於2017年9月在緬甸妙瓦底建設「亞太新城」園區。隨後，其以該園區為掩護，依托自營網絡賭博平台對我國公民招賭吸賭，並通過向賭詐犯罪集團出租物業、提供庇護，大肆實施賭詐犯罪。



經查，以佘智江為首的犯罪集團在網上設立「紅樹林」、「億游國際」、「久發棋牌」等200餘個賭博平台，吸引全國33萬人參與網絡賭博，涉案金額超27億元人民幣。同時，該犯罪集團還在中國境內設立多家公司，網羅招募人員從事網絡賭博犯罪活動，並與境內外非法支付、地下錢莊等犯罪團夥勾連。此外，「亞太新城」29個電詐園區共248個電詐集團向中國公民瘋狂實施電詐犯罪，造成損失特別巨大，社會影響極其惡劣。



在掌握相關犯罪事實和證據基礎上，專案組按照公安部部署，在全國17個省份發起集中收網行動，成功摧毀該犯罪集團在境內招賭吸賭網絡。針對該案主犯佘智江藏匿境外情況，公安機關向國際刑警組織提出對其發布紅色通報進行全球通緝。2022年8月，泰國警方在曼谷將佘智江抓獲。隨後，中泰雙方依據雙邊引渡條約開展相關工作，並最終成功將其引渡回國。



此前泰國《曼谷郵報》援引泰國最高檢察院的信息稱，佘智江的主要罪行是創建和運營239個非法賭博網站，涉案流動資金超12.63萬億泰銖（約合2.77萬億元人民幣）。

《經濟通通訊社13日專訊》