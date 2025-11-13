  • 會員
13/11/2025 09:47

《中國監管》中央網信辦處罰一批涉學術論文買賣違法違規帳號

　　據中國網信網消息，近期，部分網絡帳號違規提供學術論文買賣、代發、代投服務，嚴重擾亂網絡秩序，污染網絡生態。中央網信辦依法嚴懲一批違法違規帳號，現將部分典型案例通報如下：

　　一、明碼標價實施學術論文買賣行為。網絡帳號「琪瑞派論文諮詢」「蘇蘇老師論文輔導諮詢」「本碩博畢業服務旗艦店」等，利用「畢業論文全天加急」「文章代筆」「輔導至畢業」等宣傳營銷話術，明碼標價提供學術論文買賣、代發、代投服務。上述帳號已依法予以關閉。

　　二、引流圈群實施學術論文買賣行為。網絡帳號「木木學姐論文諮詢」「GYuan-論文指導」「A1孫編輯」等，以「論文輔導」「期刊諮詢」「論文降重」等隱晦話術，誘導用戶添加微信、QQ等私域圈群聯繫方式，違規提供學術論文買賣、代發、代投服務。上述帳號已依法予以關閉。

　　三、利用話題暗示提供違規服務。網絡帳號「司徒說創業」「官子隨筆」等，發布「AI代寫業務招商」「招募兼職寫手」等話題，在其簡介、評論互動等環節暗示提供學術論文買賣、代發、代投服務。上述帳號已依法予以關閉。
《經濟通通訊社13日專訊》

